Une saison réussie sur le tatami

«Après la période Covid, nous avions hâte lors de la rentrée 2022 de reprendre nos différentes activités et retrouver la convivialité au sein de notre club» explique Muguette Saillard, Présidente de l’USV Judo.

C’est une chose gagnée car en effet, le club avec ses jeunes judokas, motivés et impatients de renouer avec la compétition, a, cette dernière saison passée, réussi à amener quatorze jeunes (Minimes, Cadets, Juniors et Seniors) au Championnat de France. Deux juniors et une cadette figurent d’ailleurs dans la Ranking List de la Fédération.

Elsa Jouanneau, junior 1ère année, catégorie – 48 kg a été la partenaire de Sandrine Martinet au Grand Prix Paralympique du Portugal du 28 janvier au 1er février 2023. Elle a été sollicitée à plusieurs reprises pour faire les stages avec l’équipe de France Paralympique.

Lors des Assises de rentrée du Comité Départemental de judo en septembre 2023, l’USV Judo a reçu le Label «Argent» décerné par la Fédération Française de Judo. «Nous sommes le seul club du Loir & Cher à faire partie des 215 clubs français labellisés « Argent » détaille la présidente. Quatre clubs loir et chériens ont également obtenu le Label «Bronze».

Cette distinction témoigne donc de l’excellence du club vendômois et vient récompenser autant l’engagement bénévole de l’équipe dirigeante et la qualité du projet associatif que l’offre sportive auprès de ses adhérents licenciés sans oublier évidemment les résultats sportifs, l’engagement des commissaires sportifs et des arbitres lors des différentes compétitions ainsi que la qualité de l’encadrement et de la formation de ses enseignants

L’USV Judo s’engage également depuis de nombreuses années dans la diversité des séances proposées et des projets menés pour tous les publics: taîso santé, accueil de personnes en situation de handicap, interventions en Ehpad pour la prévention des chutes, pour conserver la mobilité et travailler la mémoire. Intervention en milieu scolaire.

Enfin, en cette saison 2023-2024 un nouveau créneau vient d’ouvrir pour le baby judo pour les enfants nés en 2019.

