USE Judo, un club qui monte

La section judo de l’Union Sportive d’Epuisay (USE) était réunie fin juin pour son assemblée générale au sein du Dojo de Mondoubleau, lieu d’entraînement de ses 50 membres. Un bilan riche en résultat et dynamisme.

L’USE Judo, relancée en 2013 s’illustre de plus en plus en championnat. Avec Mathéo, 3e régional cette année en catégorie Benjamin, un groupe de compétiteurs a pu se constituer. «Nous sommes un petit club et pour exister nous devons être visible. Depuis quelques temps nous progressons en compétition. Il faut du temps et nous le prenons» précise le président de l’association, Sébastien Benmira, lui-même ceinture marron, travaillant actuellement sa ceinture noire. Face au public venu écouter le compte rendu d’une année de pratique, une trentaine d’élèves en tenue sur le tatami avec leur professeure Barbara Hubert, championne de France de judo en 1999, ceinture noire 4e dan attendaient sagement le passage pour beaucoup en catégorie supérieure. Fiers, ils recevaient des mains de Barbara une ceinture convoitée qu’ils s’étaient donnés les moyens d’obtenir en travaillant leurs katas.

Pas d’adultes judokas dans ce jeune club mais un groupe constitué en taïso d’une quinzaine de membres. Une séance par semaine également pour le sport adapté judo pour des adeptes qui viennent du foyer Arc-en-ciel de Mondoubleau ou/et du foyer Anaïs de la Ville aux Clercs. Les projets pour la nouvelle saison qui démarre en septembre, restent principalement la compétition et Sébastien Benmira annonce la création d’un kimono avec le logo du club brodé sur la poitrine et le prénom de l’enfant à l’arrière en dossard. «Etre visible en compétition, créer l’unité et en premier lieu, que l’élève soit fier de son club» précise le président. Et de conclure, que même si le judo est considéré comme un sport individuel, il est finalement collectif, car vous ne pouvez aller en compétition sans les autres membres de votre club avec qui vous vous êtes entraînés, et que ces déplacements, parfois onéreux, se font avec les bénévoles et parents qui les ont accompagnés.

L’esprit du judo est bien là !

Alexandre Fleury