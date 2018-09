Villiers, village cultivé et gourmand

C’est un spectacle atypique qui sera donné à l’Artésienne samedi 22 septembre. Deux compagnies théâtrales de renom s’associent pour partager le pain, le vin, le fromage et la bonne humeur. Explication de texte.

C’est une représentation théâtrale en deux temps. Initié par la compagnie vendômoise A Corps et Cris, ce spectacle, intitulé les Gourmandises réunit deux artistes. D’abord Bruno Massardo, de la, compagnie Inorm, qui ouvre les festivités en reprenant les meilleurs moments d’ «Ils nous ont relâchés ç’e matin». Un spectacle qui avait été monté à Paris, à la fin des années 1990, et avait été joué aux Blancs-Manteaux, au Point Virgule et au Trévise, sans compter les tournées dans le Sud de la France et en Belgique, avec parfois jusqu’à 1500 spectateurs. Un très gros carton à l’époque. A tel point que le spectacle avait été diffusé en télévision, sur l’émission « les Coups d’humour » (TF1) et en radio, sur Rires & Chansons. La compagnie de Bruno Massardo était alors très proche des «Nous Ç Nous» (Jean Dujardin, Bruno Salomone, Eric Collado…), lesquels travaillaient au Carré Blanc, où Inorm se produisait également.

Martineau et Massardo sur le plateau

La particularité de ce spectacle donné à l’Artésienne de Villiers est qu’il sera suivi d’un temps d’échange et de partage autour de vins et de fromages offerts par les artistes et les partenaires (des commerces de proximité). A la suite de Bruno Massardo, qui se produira durant une trentaine de minutes, la seconde partie est assurée par la comédienne Pascale Martineau, de la compagnie A Corps et Cris, sur des textes de Franca Rame, auteur italienne et compagne du mythique Dario Fo. Pascale Martineau, auteur, comédienne et metteur en scène, vient d’achever avec succès une trentaine de dates à Paris, au Guichet Montparnasse, où elle présentait une de ses créations, « Anna », laquelle a fait le plein de spectateurs et a suscité l’engouement de la « grande presse ». La première des Gourmandises, concept «culturo-gastronomique», s’est tenue début août à l’Espace 102 de Vendôme et a rencontré un franc succès. A l’issue de la représentation, d’une heure minutes environ, les comédiens offriront un apéro gourmand autour de produits locaux aux spectateurs pour échanger sur le spectacle, le métier de comédien, le théâtre, la culture et plus si affinités. Cerise sur le plateau, l’entrée est gratuite avec libre participation de chacun pour les artistes.

« Les Gourmandises », Inorm et A Corps et Cris, le 22 septembre, à 18h, à l’Artésienne de Villiers-sur-Loir.

Ouvert à tous, avec libre participation.

