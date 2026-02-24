Économie et sociétéAnimations et salons

Blois-Le Breuil dévoile son calendrier 2026

Situé au cœur du département de Loir-et-Cher, l’aérodrome de Blois-Le Breuil est un acteur clé de l’aviation légère et d’affaires. L’année 2026 s’annonce comme une année riche en événements, rendez-vous festifs et compétitions nationales. Cela débutera dès le printemps en mars avec deux stages de voltige fédérale de haut niveau ainsi qu’en mai l’organisation de journées Portes Ouvertes pour découvrir cet incontournable de l’aviation en région Centre-Val de Loire. Cet été le vol à voile sera à l’honneur avec l’organisation de journées découvertes destinées aux jeunes. En juin, l’aérodrome s’associera à celui de Romorantin pour le championnat de France de vol en planeur. Puis fin septembre, la traditionnelle Fête de l’Aviation permettra à chacun de découvrir le monde aéronautique.

