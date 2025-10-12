La Vallée du Loir met en scène ses vignobles en octobre. « Vignobles en Scène » est un rendez-vous national au coeur des terroirs, célébrant la richesse culturelle et sensorielle des territoires viticoles. Ainsi, Jean-Pierre Renard, vigneron et artiste propose à Villiers/Loir le week-end des 18 et 19 octobre une rencontre autour de l’art, un temps fort dans son univers poétique, une rencontre singulière avec cet artiste-vigneron et ses sculptures nées de la vigne et du passé rural tout en métal. En effet, installé dans ses anciennes dépendances agricoles, Jean-Pierre Renard ouvre les portes de son atelier pour admirer ses œuvres qui donnent une nouvelle vie aux matériaux oubliés, transformés en véritable objets d’art vibrants de mémoire et de sensibilité.

Samedi 18 et dimanche 19 octobre – 10h/19h. L’Atelier du Coudray – 19 rue du Coudray à Villiers/Loir entrée libre