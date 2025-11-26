Regards Nature pour admirer ce qui nous entoure

Chaque année, l’association ACPC nous transporte, grâce à son exposition de photos animalières, dans un autre monde qui pourtant est le nôtre mais que nous ne voyons pas ou peu, celui des animaux et insectes qui nous entourent.

Toutes les photos présentées dans l’exposition, 150 environ, sont toutes de l’année, c’est un principe immuable que se donne l’association ACPC. «Transmettre la vie animale à l’état sauvage de notre région à travers les photos de la vingtaine de membres qui constituent notre association, tous passionnés par la nature. Pour cette exposition annuelle à la chapelle Saint Jacques, ce sont quatre membres qui exposent leurs clichés avec, en plus, l’exposition du travail macro d’un invité d’honneur, Philippe Barbier et une autre partie où chaque membre expose 3 à 4 photos » détaille Eric Lefebvre, passionné de la photo animalière depuis l’âge de quinze ans, Vendômois et trésorier de l’association.

Dans le contexte actuel du danger de la biodiversité disparaissant petit à petit, ces photographes amateurs ont un peu un rôle éducatif car pour photographier ces animaux, il faut bien les connaître et s’intéresser à leur vie. Ces expositions sont le témoignage du beau qui nous entoure et qu’il faut préserver. «Nous sommes même meilleurs qu’un chasseur, car pour prendre ton cliché il faut t’approcher au plus près sans bruit. D’ailleurs l’association avec son président Alexandre Roubalay conçoit en ce moment, même si chaque membre le faisait naturellement, une charte éthique pour bien définir nos valeurs comme l’interdiction d’appâter les animaux pour les faire venir dans ton champ de vision ou la modification des photos en profondeur grâce à des logiciels» insiste Eric Lefebvre.

L’année dernière, l’association ACPC a eu la chance d’éditer chez l’éditeur Omniscience son livre « Nature en Centre-Val de Loire » réunissant un nombre important de photos, toutes prises par les membres de l’association. Un ouvrage indispensable qui s’est très bien vendu l’année dernière et qui sera à nouveau proposée cette année à l’exposition. Un livre témoin et contemporain de la nature de notre magnifique région.