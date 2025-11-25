Se préparer à un match d’impro

L’Hectare Territoires Vendômois en partenariat avec le Foyer des Jeunes Travailleurs «Habitat Jeunes Ô Cœur de Vendôme», rue Edouard Branly à Vendôme, organise une session de 8 ateliers ouverte à tous pour développer l’aisance en improvisation marionnettique. En effet, encadrées par un professionnel, Brice Coupey, comédien marionnettiste et ancien directeur de la formation de l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières, vous découvrirez grâce à des échauffements et jeux accessibles, les bases de la manipulation à travers les différentes techniques. Cette exploration mènera à un match d’improvisation en avril au Minotaure. Le premier atelier mensuel est prévu lundi 17 novembre.

Pour tout public dès 15 ans. Renseignements et inscriptions 02 54 89 44 00.