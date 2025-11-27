Économie et sociétéAnimations et salons

Saint-Calais en fête !

st cal en fete marche de noel nov 25 2

Petits et grands sont invités à découvrir le traditionnel marché de Noël de Saint-Calais (72) qui se tiendra samedi 6 décembre de 15h à 20h et dimanche 7 de 10h à 18h. Près de 80 exposants de tous horizons seront présents sur l’ensemble du week-end.

La magie de Noël opèrera une nouvelle fois pour fêter les 10 ans, avec diverses animations et nombreux exposants orientés sur la création artisanale qui enchanteront le centre-ville.

Vous pourrez y faire vos emplettes avant les fêtes de fin d’année, dénicher quelques décorations de Noël, des st cal en fete marche de noel nov 25 1idées cadeaux, des produits du terroir, des produits gastronomiques ou simplement vous restaurer, déguster une crêpe, des chichis, des huîtres, des marrons chauds, une soupe, une bière, un vin ou un chocolat chaud dans une ambiance chaleureuse.

Afin de se plonger davantage dans la magie de Noël, plusieurs animations rythmeront les festivités. Patinoire couverte, circuit de vitrines animées, bandas, calèche, sculpteur sur bois, démonstrations d’artisans, cinéma, animaux, déambulations surprises viendront animer le marché. Le Père Noël et ses lutins seront bien évidemment présents pour distribuer des friandises aux enfants sages.

Programmes à suivre : sur la page Facebook : scef72 (St Cal’ En Fête) et sur le QR code de l’affiche. Rens. : 06 85 47 57 35
