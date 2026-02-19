Éducation

Ma radio Ô Lycée

Cette radio web, « Ma Radio Ô Lycée » qui s’installe au lycée agricole de Montoire les 9, 10 et 11 mars, diffusée sur la plate forme Yep’s est une opération éducative et citoyenne, unique en France, lancée par la Région Centre-Val de Loire depuis plus de 20 ans. Chaque année elle remporte un véritable succès auprès des élèves. En effet, c’est une véritable station radio aux normes professionnelles qui voyage cette année dans 16 lycées de toute la région en s’installant 2 à 3 jours dans l’établissement scolaire et enregistre une vingtaine d’heures de direct chaque semaine. Ce sont les élèves qui réalisent le contenu éditorial et la grille des programmes encadrés par les professeurs et les intervenants professionnels de la radio.

Pour plus de renseignements ou l’écouter : yeps.fr
