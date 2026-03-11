Echange autour du compostage

Fin février, le syndicat d’ordures ménagères ValDem avec l’association Athena réunissait dans ses locaux les différents référents des 42 composteurs collectifs déjà mis en place pour échanger sur les pratiques et créer du lien entre eux.

Le tri à la source des biodéchets est mis en place maintenant depuis 2 ans. Cette loi européenne associée à la loi anti-gaspillage a généralisé l’utilisation des composteurs individuels que l’on peut acheter directement chez ValDem mais également les composteurs collectifs pour les logements collectifs ou les quartiers. Depuis 2020, le processus de mise en place de ces derniers s’est accéléré. Cependant cette démarche doit être accompagnée car l’installation d’un composteur collectif demande une formation et surtout l’adhésion des habitants pour qu’ils s’approprient le projet.

L’association Athena conventionnée par ValDem intervient donc chaque mois la première année d’installation puis une fois par trimestre les deux années suivantes pour former, motiver et accélérer le tri des biodéchets auprès des habitants. A chaque composteur collectif installé, est nommé également un ou deux référents qui seront les interlocuteurs privilégiés auprès d’Athena et ValDem.

Cet après-midi-là, la soixantaine de référents présents ont pu échanger par groupe sur les bonnes pratiques, sur ce qui fonctionne et sur ce qui est plus compliqué afin d’améliorer le système. L’idée est de faire du lien et partager ensemble leur expérience.