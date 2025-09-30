Echange de savoir à l’atelier

Au château de Fretay, dans son magnifique atelier de restauration des meubles et objets en marqueterie Boulle des XVIIe, XVIIIe et XIX siècles, Marie-Hélène Poisson a accueilli en août la famille Zhovanyk et son équipe, antiquaire et restaurateur de Kiev en Ukraine pour une formation sur la marqueterie.

Transmettre son métier-passion est important pour Marie-Hélène. C’est ce qu’elle aime partager à travers ses stages pour petits et grands qu’elles organisent tout au long de l’année dans ses locaux. Mais c’est un stage bien particulier qui s’est déroulé en août pour des Ukrainiens venus se former à l’art de la restauration de ces meubles si particuliers. « J’admire le travail de Marie-Hélène à travers les nombreuses photos de rénovation postées sur son compte Instagram, je souhaitais réellement la rencontrer et travailler dans son atelier était un rêve, aujourd’hui réalisé après de nombreuses démarches, un voyage que je prépare depuis longtemps. Nous n’avons pas de formation spécifique à ce style de meubles en Ukraine » explique Valéry Zhovanyk, antiquaire à Kiev, venu se former avec sa femme Diana et ses deux filles Valérie et Diane ainsi que Irina, professeure aux Beaux Arts de Kiev et Paulina, diplômée en céramique, toutes deux travaillant dans les ateliers de restauration de Valéry.

«Bien sûr qu’en quelques jours nous n’aurons pas toute l’expérience mais on acquiert avec Marie-Hélène toutes les petites astuces nécessaires à la restauration comme la confection de la colle spéciale, des vernis ou les adresses de fournisseurs indispensables pour la rénovation». Venant très régulièrement en France, notamment pour chiner aux grands déballages du Mans, Valéry Zhovanyk a acquis un meuble marqueté style Napoléon III qu’ils ont utilisé pour ce stage pratique. « Ils ont réellement une soif d’apprendre et ils sont doués. Ils comprennent vite et s’intéressent à tout le processus, notent toutes les étapes » conclut la restauratrice.