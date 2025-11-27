Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

PAC versée en octobre

Ce sont au total 327 M€ pour la Région Centre-Val de Loire qui ont été versés en octobre sur les comptes des exploitations agricoles à titre d’avance sur les aides de la Politique Agricole Commune (PAC) de la campagne 2025. Pour notre département, c’est une avance de 39,8 M€ pour répondre aux difficultés de trésorerie de nombreux agriculteurs. Ces taux d’avance ont été portés au maximum autorisé par la réglementation européenne. Ce montant versé représente également 14 M€ de plus pour la trésorerie des exploitations par rapport à l’avance de l’année dernière. La préfète de la Région Centre-Val de Loire précisait que le paiement du solde de ces aides interviendra à la première quinzaine de décembre.

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

