Poursuite de re-végétalisation des écoles

A La Chapelle Saint-Jacques lors de la remise des projets travaillés avec le CAUE41

À l’heure du réchauffement climatique, depuis l’année dernière, la présence d’une résidence de concepteurs «Réinventer nos cours d’écoles» en octobre dans les écoles primaires et élémentaires de la ville de Vendôme en collaboration avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Loir-et-Cher (CAUE 41) permet de voir émerger des projets pour re-végétaliser les cours des écoles.

Lors de l’édition 2024, 5 projets de réaménagements de cours de récréation de cinq écoles avaient été proposés à la ville de Vendôme. Dès cet été, les cours des écoles élémentaires Yvonne Cholet et Anatole France, les plus abouties, furent totalement transformés. «Ces réaménagements co-construits, imaginés à la fois avec les élèves, les enseignants, les agents de la ville et les paysagistes du CAUE sont actuellement aménagées en plantation par le Service des Espaces verts de la ville» détaillait Béatrice Arruga, adjointe en charge de la politique éducative.

La nouvelle résidence qui a eu lieu du 13 au 17 octobre a permis une concertation dans 6 nouvelles écoles de la ville, toutes dorénavant couvertes par ce dispositif de véritable réflexion. «Les concepteurs ont pu cette semaine en étroite collaboration avec les enfants, le personnel et les équipes enseignantes créer une véritable émulation. Chaque cour possède sa propre caractéristique et contrainte, et les projets que nous avons vu éclore sont tous très encourageants» poursuivait Laurent Brillard, maire de Vendôme.

Pour les écoles Louis Pergaud, au-delà de la réflexion sur les cours, le projet concerne aussi une approche plus technique sur les bâtiments actuels pour une future reconfiguration du groupe scolaire.

