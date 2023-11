Premier Jobdating connecté

L’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) Centre-Val de Loire, en relation avec l’agence d’attractivités de Loir-et-Cher, Be LC, ont uni récemment leurs compétences pour une première et nouvelle expérience. Elle sera sans nul doute renouvelée compte-tenu des bons résultats pour son test de lancement.

Un jobdating connecté, ou échange par visioconférence et entretien en duo, a permis aux directeurs des relations humaines ou chefs d’entreprises de huit structures recruteuses de présenter un échantillon de postes ouverts à des candidats à l’emploi et de proposer leurs états de services, en un quart d’heure, sans aucune connaissance auparavant.

Ce premier salon APEC Connect en Loir-et-Cher sera suivi de bien d’autres car il semble que tout a bien matché. En cas de premier accord et de feeling, la deuxième phase sera constituée de l’envoi de CV plus complets et plus fournis.

Le recruteur doit séduire le candidat qui, lui, doit tout entreprendre pour se «vendre» au mieux, après avoir pris connaissance du pitch d’accueil de 3 minutes.

Parmi les arguments développés par les recruteurs, le cadre de vie doit faire la différence d’où l’appui de Be LC qui valorise les atouts de la qualité de vie, d’accueil, de bien-être et de bien-vivre offerts par le Loir-et-Cher.

Parmi les huit entreprises de Loir-et-Cher ayant, toutes, des besoins en recrutement de cadres en CDI, figuraient Adiwatt (Fontaine-Raoul) et Le Triangle (Morée), les autres étant sises à Romorantin-Lanthenay ; La Chaussée-Saint-Victor (2) ; Villebarou, Gièvres et Contres.

Il semble que les jeunes cadres ont été plus que séduits par cette nouvelle technique innovante de recrutement pour un futur emploi qui s’intègrera, parfaitement, dans un territoire dynamique, pour une vie propice à un environnement professionnel offrant de bonnes conditions de travail et d’épanouissement personnel. Be LC, certes, mais Be heureux aussi…