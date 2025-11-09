Production électrique décarbonnée

Le Moulin de Varennes, siège social du groupe Minier à Naveil, produit de nouveau de l’électricité. Une manière de renouer avec son histoire tout en intégrant des solutions modernes. Déjà dans les années 60, l’ancien meunier René Debrée avait transformé la roue du moulin en turbine afin de générer de l’énergie. Lors de son acquisition, l’entreprise Minier avait entrepris de grands travaux mais avait maintenu sa production électrique jusqu’à l’année dernière où une panne était venue l’interrompre. La société 3GC Automation de Saint Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret, a pu identifier la panne et remplacer les éléments défectueux. Depuis la turbine fonctionne et alimente en électricité propre plusieurs services de l’entreprise