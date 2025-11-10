On ne présente plus cette manifestation blésoise qui depuis 1984 met à l’honneur la Bd. Outre Angoulême, ce festival est devenu une vraie référence avec de nombreuses manifestations, comme des dédicaces des artistes du monde de la Bd, des conférences, des tables rondes, un salon géant du livre de Bd avec la présence des plus grands éditeurs pendant tout un week-end et de nombreuses expositions. Pour cette nouvelle édition, l’invité d’honneur, auteur également de l’affiche est Dominique Bertail, dessinateur de la récente et poignante « Madeleine, Résistante » adaptation poignante du parcours de Madeleine Riffaud. BD Boum accueillera également Taïwan, pays invité du festival avec une grande exposition d’œuvres spécifiques à l’art de la BD Taïwanaise à la Bibliothèque Abbé-Grégoire.

42e BD Boum – Entrée gratuite- Blois – du 21 au 23 novembre. Toute la programmation détaillée sur : www.maisondelabd.com