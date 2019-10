«Et si on parlait médecine…»

L’Université du Temps Libre du Vendômois présentera sa nouvelle session d’automne qui aura pour thème la Médecine lors de sa conférence du 22 octobre 14h30, au Centre de soins André Gibotteau à Vendôme.

Deux conférences en octobre :

Jeudi 17octobre (14h30) salle Porte d’Eau Minotaure, à Vendôme : Maurice Sartre, professeur émérite de la faculté de Tours évoquera son dernier livre «Cléopâtre» publié en 2018. Entrée libre.

Mardi 22 octobre (14h30) centre de soins André Gibotteau, à Vendôme. Entrée libre. Conférence de présentation de la session sur «La Médecine» – Les Grands noms de la médecine. Par Philippe Bonnichon, vice-président de la Société Française d’Histoire de la Médecine, ancien chirurgien à l’hôpital Cochin à Paris.

Conférence «Cléopâtre»

Maurice SARTRE, professeur émérite d’Histoire ancienne à l’université de Tours, est spécialiste du Proche-Orient hellénisé, de l’expédition d’Alexandre à la conquête musulmane. Il a travaillé en particulier en Syrie et en Jordanie, mais a publié nombre de travaux sur l’ensemble de la Méditerranée orientale gréco-romaine.

Du règne de Cléopâtre – la plus célèbre des femmes de l’Antiquité -, on retient le plus souvent ses amours avec César puis avec Marc Antoine, oubliant qu’elle fut d’abord reine du dernier royaume né de la conquête d’Alexandre. Lorsque l’on écarte les ragots généralement malveillants dont elle a été victime, comme beaucoup de femmes ayant exercé le pouvoir, on découvre une reine ambitieuse mais réaliste, porteuse d’un projet politique précis (retrouver la puissance de ses ancêtres) qu’elle tenta, non sans succès, de réaliser. Son échec final – qui fut surtout celui d’Antoine – ne peut faire oublier qu’elle fut avant tout une femme politique et le dernier grand souverain hellénistique.

Lors de la présentation aux RDV de l’Histoire en octobre 2017, l’auteur avait précisé qu’il avait repris les documents disponibles pour faire progresser la réalité de Cléopâtre.

Huit conférences sur la Médecine en novembre :

Lundi 4 novembre : «Aux sources antiques de la médecine occidentale. Hippocrate contre Euriphon : 2500 ans de controverse», avec le Dr Jacques Waynberg, président de l’Institut de sexologie, ancien expert auprès de l’OMS, Praticien attaché à l’hôpital de Vendôme.

Mercredi 13 novembre : «Le médecin généraliste, quel avenir ?» par le Dr Bernard Baudron.

Jeudi 14 novembre : «Histoire de l’hôpital, de l’origine à nos jours» par Jacques Brunier, ancien directeur de l’hôpital de Vendôme.

Lundi 18 novembre : «Activités physiques, facteur du bien-vieillir» par Rémi Delfour-Peyrethon, docteur en physiologie de l’exercice.

Mardi 19 novembre : «La contribution de la médecine militaire dans l’évolution de la médecine civile – approche historique» par le médecin-général Olivier Farret du service Santé des Armées.

Mercredi 20 novembre : «Médecine du futur – la télémédecine» par Dominique Giraud, chef de projet technique Télémédecine à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et Sophie Terrochaire, chargée d’accompagnement Télémédecine en charge du Loir-et-Cher.

Lundi 25 novembre : «Le médicament : de son élaboration à ses études avant commercialisation et de sa surveillance» par Dominique Ernouf, docteur en Pharmacie et en Médecine, professeur émérite de la Faculté de Pharmacie de Tours.

Jeudi 28 novembre : «Les médecines naturelles : entre Sciences – Conscience et Croyances» par Fortuné Bitsindou, docteur à l’hôpital de Vendôme.

Lundi 2 décembre : «réunion de synthèse» avec une conférence «Le danger de la contrefaçon de médicaments et la vente libre sur internet» présentée par Jean-Marc Bobée, docteur en Pharmacie, ancien responsable dans ce domaine auprès des laboratoires SANOFI. Puis présentation de la session de printemps.

Forfait 28€ pour assister à toutes les conférences

(tarif soumis à l’adhésion annuelle de 22€).

Rens. insc. UTLV les mardi, jeudi, vendredi matin 9h-12h, au pôle Chartrain,

140 Fg Chartrain, bât. B. Tél. 02 54 77 43 68,

universitedutempslibre@orange.fr, www.utilvendome.fr.

