Isy à la SPA

En préparation de la future exposition «Dans leurs regards» en juin à la Fonderie de Fréteval, Isy Ochoa, artiste peintre, écrivaine et illustratrice vendômoise, s’est déplacée à la SPA (Société Protectrice des Animaux)de Morée afin de rencontrer et capturer les regards de chiens ou chats qui seront représentés en peinture.

Fort enthousiaste face au projet de l’exposition, Isy Ochoa qui milite pour le bien-être des animaux et particulièrement des chats allie donc ses deux passions, la cause animale et la peinture. Un peu à l’image des portraits de chiens en Angleterre, c’est Rosa Bonheur qui retient toute son admiration, elle fut même à l’origine de sa dernière publication. «Je veux lui rendre hommage. Elle a peint chacun de ses chiens comme si elle faisait le portrait de ses amis, c’est émouvant et je partage sa sensibilité» souligne-t-elle.

À la SPA, ce sont les véritables chats et chiens présents au chenil qu’elle va représenter en faisant ressortir leur regard sur une palette sombre. «Même si la couleur c’est mon truc, les tons atténués des animaux feront se détacher leurs yeux de la peinture, dans l’esprit du XVIIIe siècle» conclut-elle. Rendez-vous donc en juin à Fréteval pour admirer ses œuvres parmi les six autres artistes prévus et réaliser qu’à travers toutes ces vies, des êtres sensibles sont à respecter.