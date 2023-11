Les rencontres sur la démocratie

Comment débattre, sereinement, de thèmes autour de la démocratie juste après l’assassinat à Arras du professeur Dominique Bernard et du troisième anniversaire de la mort, tout aussi tragique, de Samuel Paty, un autre enseignant, tombé au champ d’honneur de la Démocratie…

Ce rendez-vous lancé par l’association des anciens maires et adjoints de Loir-et-Cher, présidée par Patrice Martin-Lalande, a souffert, déjà, le samedi, d’un manque de participants principalement lié aux occupations des invités retenus dans leurs communes ou ailleurs.

La journée du lundi 16 octobre, ouverte, en préfecture de Loir-et-Cher, par Xavier Pelletier, préfet, en présence de Jacqueline Gourault, membre du Conseil constitutionnel, ancienne ministre ; Catherine Lhéritier, présidente de l’association des maires de Loir-et-Cher et première vice-présidente du Conseil départemental ; Solène Berrivin, inspectrice académique ; Patrice Martin-Lalande précité, a permis de dresser un tour d’horizon sur les diverses actions menées dans notre département par plusieurs associations et/ou particuliers engagés dans des missions d’ouverture et de dialogues prônant les qualités et vertus démocratiques de notre Nation, dans ses actes quotidiens, sur le thème «Partage d’initiatives pour le démocratie».

Notre ancienne consœur locale, Béatrice Houchard-Portevin, grand reporter au sein de obusiers titres de la presse parisienne, anima les débats et échanges qui se poursuivirent au cours de l’après-midi, au Conseil départemental, sur le grand sujet à la mode, l’I.A. ou Intelligence Artificielle, ses applications actuelles, son avenir, la place de plus en plus grandissante et ocupée dans notre vie de tous les jours par le numérique et ses satellites…

L’équipe de cette deuxième édition, loin de baisser les bras, face au peu d’engouement de la part d’élus, de responsables et du public, pense, déjà, à l’édition 2024, si rien ne vient perturber la vie de notre Pays et de sa démocratie. Croisons les doigts avec ou sans I.A.