Vend’Ô, société en charge de la production et de la distribution de l’eau sur la commune de Vendôme, mais également sur Areines, Meslay, Saint Ouen et Saint Firmin des Prés a réalisé des travaux de création d’une nouvelle conduite d’eau potable pour un investissement de 2 M€. En septembre, on coupait le ruban tricolore de l’inauguration.

Sur plus de 5km, cette conduite d’un diamètre de 300 mm relie l’usine de production d’eau du chemin vert, située à Areines aux réservoirs principaux de Vendôme sur les hauteurs nord de la ville au niveau de La Garde. Des travaux qui ont débuté en 2020 et qui se sont poursuivis jusqu’en mars 2023. En France ce sont 1 000 000 km de réseau enterré d’eau potable, des canalisations qui ont en moyenne 50 ans d’existence. Ces réseaux de distribution d’eau présentent des pertes de plus de 20% en moyenne. «Réduire ces pertes répond à des enjeux environnementaux, économiques, sanitaires et de continuité de service que nous devons à nos clients» précisait Nicolas Gauthier, directeur général de Vend’Ô.

Avec un rendement de 87%, le réseau vendômois a mis en place un programme de renouvellement et inaugure cette nouvelle conduite dédiée à la production d’eau potable. D’ici à 2028, sa volonté est bien sûr d’améliorer son rendement de réseau à 90% en renouvelant les canalisations vieillissantes pour minimiser les fuites. Cependant, le challenge durant toute la période de ces derniers travaux résidait à assurer à 100% la continuité du service auprès des usagers. Le défi a été relevé et réussi, car s’ajoutait la difficulté du chantier au niveau de certains points critiques comme le passage sous le Loir de la canalisation ou sous la ligne de chemin de fer et la RN10 !