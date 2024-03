Partager des idées…

Tedx, qui existe depuis plusieurs années partout dans le monde et dans les villes françaises, se retrouve à Blois pour sa 4ᵉ édition. En 15 minutes, chronomètre en main, des orateurs exposent chacun son tour, leurs visions et leurs idées innovantes pour changer le monde de demain. Souvent de façon humoristique, ces intervenants sont tous des ambassadeurs de leur domaine. Toutes les conférences TEDx du monde sont filmées et se retrouvent sur la chaine Youtube avec ses 36 millions d’abonnés. Cette nouvelle édition a comme thème « Exister », pour exister demain, pour exister dans et avec notre monde réel et virtuel et mettre notre existence en perspectives ! Aux côtés de 10 orateurs et 2 artistes, vous serez inspirés, étonnés, bouleversés, interpelés sûrement mais vous vous questionnerez sur le sens profond de l’existence en partageant les connaissances de ces conférenciers !

Samedi 6 avril 2024 – TEDx sous le thème «Exister» 10 orateurs et 2 artistes – Jeu de Paume à Blois à 17h. Réservation conseillée : Billetterie sur Samedi 6 avril 2024 – TEDx sous le thème «Exister» 10 orateurs et 2 artistes – Jeu de Paume à Blois à 17h. Réservation conseillée : Billetterie sur tedxblois.com