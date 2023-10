À l’heure des bilans, l’association Culture du Cœur Loir et Cher qui promeut la culture, le sport et les loisirs pour les personnes qui en sont éloignées, a organisé, en septembre, un temps festif pour dévoiler une affiche, fruit du travail de trois ateliers mis en place en juin et juillet dans le quartier des Rottes de Vendôme.

La gestion des déchets peut être prétexte à la rencontre. La preuve grâce à l’association Culture du Cœur 41 qui en partenariat avec le bailleur social Terres de Loire Habitat, l’équipe de cohésion sociale de Vendôme avec le soutien de la DRAC centre Val-de-Loire, l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires et la communauté de communes Territoires Vendômois a mené une action en collaboration avec l’association Athena et le syndicat Mixte ValDem autour du compostage collectif. Trois ateliers lancés le 21 juin lors de l’inauguration du composteur mis à disposition des habitants du quartier des Rottes.

«Nos ateliers tournaient autour du graphisme grâce à l’action d’Olivier Jacques. Au final, la création d’une affiche qui promeut le compostage et qui sera exposé dans tous les halls des immeubles du bailleur social. Le but est bien de créer du lien entre les habitants, des rencontres et des échanges. Ces ateliers ont été suivis chaque fois par un public différent. On ne cherche pas la quantité mais la qualité des liens et des échanges» détaillait, Laurianne Hueber, coordinatrice Cultures du Cœur Loir-et-Cher. Ce temps festif qui finit ce cycle d’ateliers est lui aussi l’occasion à nouveau de rencontres entre les habitants avec un goûter partagé et une animation musicale.