Téléthon
5 et 6 décembre 2025
Les 5 et 6 décembre 2025, le Téléthon fera vibrer toute la France aux côtés de Santa pour soutenir les malades et accélérer la recherche contre les maladies rares. En Vendômois, de nombreuses animations sont programmées dès le mois de novembre pour récolter des dons.
AREISNES/MESLAY
- Vendredi 5 décembre, vente de potage et crêpes sur commande, 06 08 14 27 17
BEAUCE LA ROMAINE
- Samedi 22 novembre – 20h30 – Salle des fêtes – concert de chorales
- Vendredi 28 novembre – de 14h30 à 18h30 – Salle des fêtes – Jeux de sociétés. A partir de 20h, Bal country avec le groupe «Enfile tes bottes»
- Samedi 6 décembre 9h – marche. De 9h à 17h30 – Salle des fêtes – Diverses animations sportives et récréatives – vente de crêpes
CLOYES SUR LE LOIR (28)
- Vendredi 14 novembre 19h30 marche suivie d’un repas à l’espace socio-culturel Rens 06 04 65 26 79
DANZÉ
- Samedi 6 décembre à partir de 19h30, salle des fêtes, karaoké et pizzas, réservations au 06 48 25 62 08
DROUÉ
- Vendredi 28 novembre 13h30 espace socio-culturel – concours de belote
- Samedi 6 décembre vente d’objets chez les commerçants
- Dimanche 7 décembre Vente d’objets Salle des sports
LA CHAPELLE VICOMTESSE
- Vendredi 5 décembre – Repas – s’adresser en mairie
MORÉE
- Samedi 6 décembre 20h30, concert de trompe de chasse, église de Morée.
NAVEIL
- Samedi 6 décembre de 9h à 18h, magasin Nature and Co, expo de peintures
SAVIGNY SUR BRAYE
- Vendredi 5 décembre 20h, salle des fêtes, patates à la crème, réservation au 06 88 68 32 59
VENDÔME
- Vendredi 7 novembre Place St Martin, vente de crêpes organisée par AVF
- Vendredis 5 décembre et 2 janvier de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Don de sang salle quartier du temple
- Samedi 6 décembre, de 10h à 19h, vente de crêpes magasin Optic 2000
- Samedi 6 décembre, de 16h à minuit, escalade au gymnase des grands prés, inscriptions sur place.
- Dimanche 7 décembre de 14h à 18h, au Minotaure, Téléthon en musique, spectacle chorale et chanteurs
VIBRAYE (72)
- Samedi 29 novembre 20h30, concert Gaston F au Quai des arts
VILLEDOMER (37)
- Samedi 29 novembre 13h concours de belote à la salle des fêtes
VILLEFRANCOEUR
- Vendredi 5 décembre 19h, salle des fêtes – Audition élèves de Music’en Cisse – Chorale enfants et cœur de Cisse – Organisé par Music’ en Cisse
VILLIERS SUR LOIR
- Vendredi 28 novembre, 20h, église de Villiers, concert gospel et country organisé par Yeslord
(Liste non exhaustive)