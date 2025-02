Quand Craig Thompson était enfant, dans le Wisconsin des années 1980, il travaillait dans des champs de ginseng avec son frère et sa sœur pendant les vacances d’été. Pour aider financièrement ses parents, mais aussi pour assouvir sa passion en s’achetant des bandes dessinées, appelées comics aux États-Unis. Quarante ans plus tard, devenu dessinateur, il nous livre ses « racines » : celles de son enfance et celles du ginseng. Alors qu’il souffre de problèmes de santé probablement liés à un contact précoce avec des pesticides, il enquête sur l’origine, la production, le commerce et la symbolique du ginseng, cette plante miraculeuse. Comme dans ses précédents romans graphiques, Craig Thompson excelle à mêler intime et universel. Il nous embarque dans un récit dense, remarquablement documenté et magnifiquement illustré.

Ginseng roots, de Craig Thompson, un roman graphique paru aux éditions Casterman en 2024, 448 p. 27 €.