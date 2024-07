Cérémonie pour la 18ᵉ promotion

Centre de formation de l’association des bibliothèques de France, la Médiathèque Départementale (MD41) du conseil départemental reçoit et organise la formation d’auxiliaire de bibliothèque depuis 2005. En juin, à la MD41, la cérémonie d’annonce des résultats à la 18ᵉ promotion d’élèves auxiliaires de bibliothèque s’est tenue, validant ainsi toutes les compétences immédiatement utilisables pour accueillir les publics, participer au circuit du document et assurer le fonctionnement des bibliothèques. Une formation qui se déroule sur une année scolaire tous les lundis, de septembre à juin à raison de 200 heures de cours et d’un stage pratique de 35 heures. Une formation qui comprend, entre autres, des cours théoriques, des travaux pratiques et des visites de bibliothèques.

Pour en savoir plus sur le métier d'auxiliaire de bibliothèque : abf.asso.fr