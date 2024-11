Bal Folk avec Duo Versus

L’Arentèle organise dimanche 1ᵉʳ décembre un bal folk, à la salle des fêtes de Montoire, avec le duo Versus, Benoit Guerbigny et Maxence Camelin.

Leur musique est une juxtaposition de deux répertoires Poitou et Sud-ouest avec une place belle aux chansons. Les instruments sont les voix, l’accordéon diatonique, les hautbois populaires, la cabrette et la boha. Ils invitent les spectateurs à un voyage à travers le temps et leurs régions. Leurs musiques ont vocation première à susciter la danse. Danses de couple, danses de Poitou et du sud-ouest s’attacheront à séduire les pieds et charmer les oreilles. Ces deux musiciens vous permettront de passer un excellent après-midi festif. Benoit et Maxence, par leur gentillesse et leur esprit convivial créeront une ambiance qui vous emportera dans la danse. Initiés et débutants peuvent se retrouver sur le parquet, on peut aussi venir écouter.