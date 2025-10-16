Sorties et loisirsSpectacles

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
23 Temps de lecture 1 minute
le magicien maxime minerbe lors de la remise de son trophee 1

Maxime Minerbe, né et habitant Vendôme, a remporté en septembre le prestigieux Trophée Robert-Houdin, remis par la Fédération Française de Magie en tant que lauréat du titre « Meilleur spectacle magique de l’année 2025-2026 ». Performant sur les scènes des 5 continents, ce magicien talentueux et inventif présente ce spectacle récompensé « Voilà, c’est magique ! » dans les villes et festivals de magie à travers toute la France et conçu pour tous les publics. « Cette reconnaissance nationale met en valeur non seulement l’originalité et la qualité du spectacle, mais également son authenticité, sa mise en scène et sa conception technique qui lui permet d’être joué dans tous les lieux, les grandes salles comme les petites salles des fêtes ». Un seul mot, Bravo l’artiste !

