Avec Perche Nature

Troc de graines Mardi 17 mars

Venez échanger gratuitement des graines avec la média-ludothèque Agora Braye et Perche Nature. Quand et comment les récolter ? Comment les conserver ? Venez avec les vôtres pour les échanger et vous repartirez avec de petits sachets !

RDV de 15h à 17h à la média-ludothèque Agora Braye de Savigny-sur-Braye. En partenariat avec la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois.

Projection du film “Le busard sur la paille” Mercredi 18 mars

Les busards, véritables symboles de nos plaines sont des espèces menacées par les activités humaines. A travers le film de Marion Fernandez, Maxence Lamoureux et Alain Roux «Le busard sur la paille», parlons des actions que nous menons pour les protéger.

RDV à 20h, Auditorium du LEGTA Agro Campus à Areines. Ouvert à tous et participation au chapeau possible à l’entrée du bâtiment.

Salamandres, Tritons & Cie Samedi 28 mars

Plongez à la découverte des fascinants et fragiles amphibiens, discrets habitants des mares. Venez déterminer quelques-unes de ces espèces protégées et menacées par les activités humaines tout en apprenant plus sur leur biologie et leur écologie. RDV à 19h, Parking Route d’Azé au Bois de l’Oratoire de Vendôme (Parking à gauche après «le pilet»).

Prévoir bottes, vêtements chauds et isolants. Sur inscription, places limitées.

Tous au compost ! Samedi 4 avril

Venez nous rencontrer et échangeons ensemble autour de cet évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage de proximité des déchets organiques. Nous serons là pour répondre à vos questions, expliquer les bons gestes et vous montrer comment réduire facilement vos biodéchets au quotidien !

De 10h à 12h, Salle communale de Pray. Ouvert à tous, animation financée par le syndicat ValDem.

“Fêtons les Possibles” courant avril Perche Nature, la Régie de Quartiers et Dos d’âne s’associent pour un après-midi autour des enjeux liés à la surproduction, la surconsommation et la fin de vie des vêtements. Activités pédagogiques et ludiques pour petits et grands seront proposées avec un temps final surprise pour mettre en valeur les vêtements de seconde main et l’upcycling. Plus d’infos à venir !