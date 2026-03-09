Solidarité locale

Mardi 17 février, à Vendôme, la Régie de Quartiers a remis un don équivalent à 1200€ aux Restos du Cœur. Un geste concret qui témoigne de son engagement en faveur du lien social et de la solidarité sur le territoire vendômois.

Ce soutien est le fruit d’une opération solidaire organisée en décembre dans les ressourceries de la Régie : 50 % du montant des ventes de jeux et jouets ont été reversés pour financer ce don. Une initiative qui a mobilisé les habitants et les équipes de la Régie autour d’un même objectif : venir en aide aux personnes les plus fragiles tout en favorisant le réemploi.

Transformés en denrées alimentaires, ce don en nature permettra aux Restos du Cœur de compléter les repas distribués. À Vendôme, l’association assure actuellement la distribution de près de 1 200 repas chaque semaine, grâce à l’engagement d’une trentaine de bénévoles actifs. Dans ce contexte, chaque contribution compte pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires.

Par ces actions, la Régie de Quartiers agit au-delà de ses missions de services de proximité. Créer du lien, encourager les initiatives solidaires et participer à la dynamique locale font partie intégrante de son projet. La mobilisation se poursuivra très prochainement : les Restos du Cœur organiseront leur collecte nationale les 6, 7 et 8 mars dans les commerces alimentaires du Vendômois. Un rendez-vous essentiel pour soutenir l’association et prolonger cet élan de générosité.

À travers ce partenariat, les acteurs locaux rappellent que la solidarité se construit chaque jour, grâce à l’engagement collectif et aux actions concrètes menées sur le territoire.