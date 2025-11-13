Sorties et loisirsNature et découvertes

Le Mahonia Charity

Un rayon de soleil au jardin en hiver

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
16 Temps de lecture 1 minute
mahonia 1

Le Mahonia Média Charity est un arbuste persistant qui séduit beaucoup les amateurs de jardins recherchant une masse de couleur très perceptible en fin d’automne, début d’hiver, soit de mi-octobre à Noël. Jadis, il y a 40/50 ans avec des températures bien plus basses négatives, il libérait sa magnifique floraison qu’en janvier-février.

Sa floraison jaune intense en épis dressés est éclatante sur un fond de feuilles vernissées composées de plusieurs folioles piquantes. Il se dégage un parfum voisin du muguet assez surprenant et inconnu pour beaucoup. Les fleurs sont suivies de baies bleu foncé très décoratives adorées en période de gel seulement pour les oiseaux qui recherchent de la nourriture quand la terre est dure.

Planté à mi-ombre, il vivra dans de bonnes conditions. En plein soleil et manquant d’eau, ses bourgeons avortent. Une bonne terre de jardin fraîche lui convient.Il pousse de 30 cm par an et se taille juste après la floraison si l’on souhaite maîtriser ses dimensions. Un sujet âgé de 10/15 ans atteindra 3.50 m de haut sans taille. Il n’a pas besoin de tuteurage. Cette variété n’est pas sensible à l’oidium. Par temps doux, les insectes butineurs viendront prélever ce nectar rare en hiver.

Le Mahonia Media Charity peut être utilisé seul isolé, en groupe d’arbustes de différentes hauteurs, garniture de sous bois et surtout haie défensive.

Jean François Breton

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
16 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

microscope 1

Avec Perche Nature

il y a 5 jours
insomniaques 1

Au programme de l’Echalier…

il y a 6 jours
cie double jeu novembre 2

«Mariage et châtiment»

il y a 1 semaine
apiculture 2

A la Maison Botanique

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page