Le Mahonia Charity

Le Mahonia Média Charity est un arbuste persistant qui séduit beaucoup les amateurs de jardins recherchant une masse de couleur très perceptible en fin d’automne, début d’hiver, soit de mi-octobre à Noël. Jadis, il y a 40/50 ans avec des températures bien plus basses négatives, il libérait sa magnifique floraison qu’en janvier-février.

Sa floraison jaune intense en épis dressés est éclatante sur un fond de feuilles vernissées composées de plusieurs folioles piquantes. Il se dégage un parfum voisin du muguet assez surprenant et inconnu pour beaucoup. Les fleurs sont suivies de baies bleu foncé très décoratives adorées en période de gel seulement pour les oiseaux qui recherchent de la nourriture quand la terre est dure.

Planté à mi-ombre, il vivra dans de bonnes conditions. En plein soleil et manquant d’eau, ses bourgeons avortent. Une bonne terre de jardin fraîche lui convient.Il pousse de 30 cm par an et se taille juste après la floraison si l’on souhaite maîtriser ses dimensions. Un sujet âgé de 10/15 ans atteindra 3.50 m de haut sans taille. Il n’a pas besoin de tuteurage. Cette variété n’est pas sensible à l’oidium. Par temps doux, les insectes butineurs viendront prélever ce nectar rare en hiver.

Le Mahonia Media Charity peut être utilisé seul isolé, en groupe d’arbustes de différentes hauteurs, garniture de sous bois et surtout haie défensive.

Jean François Breton