Économie et sociétéAnimations et salons

Semaine Nationale de l’Industrie

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
15 Temps de lecture 1 minute
semaine de lindustrie

Cette Semaine Nationale de l’Industrie est également en parallèle de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes handicapées. Ces deux événements seront relayés par deux manifestations à Vendôme et Naveil, organisées par le Comité local pour l’emploi du Vendômois (CLPE).

Jeudi 20 novembre de 9h à 12h : Forum des savoir-faire industriels au Minotaure à Vendôme.

Une vingtaine d’entreprises, d’organismes de formation et de partenaires de l’emploi et de l’orientation seront présents sur la matinée. Les publics ciblés sont les scolaires, les jeunes, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap et en reconversion.

Au travers de supports pédagogiques : films, photos, présentations et manipulations de pièces fabriquées par les entreprises, les publics pourront découvrir les entreprises et pourront aussi échanger directement avec les responsables, salariés et apprentis présents.

Jeudi 27 novembre à partir de 18h30 : Soirée-débat «L’industrie : former – accueillir – intégrer» à la salle Condita à Naveil.

Cette soirée réunira les acteurs locaux : entreprises, établissements scolaires et de formation, parents d’élèves, partenaires de l’emploi et de la formation, prescripteurs, conseillers en orientation, apprentis, … autour des questions d’orientation, de parcours de formation ou d’emploi en lien avec l’actualité économique de notre territoire.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
15 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

marie therese jubard de lufc que choisir au micro devant un public nombreux 1

STOP aux arnaques et escroqueries

il y a 1 jour
logo resto du coeur 1

Nouvelle campagne pour les Restos du Cœur

il y a 2 jours
inclusion numerique 1

Inclusion numérique

il y a 2 jours
bd boum affiche 2025 par bertail 2

42e Bd Boum

il y a 4 jours
Voir Aussi
Fermer
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page