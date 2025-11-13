Cette Semaine Nationale de l’Industrie est également en parallèle de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes handicapées. Ces deux événements seront relayés par deux manifestations à Vendôme et Naveil, organisées par le Comité local pour l’emploi du Vendômois (CLPE).

Jeudi 20 novembre de 9h à 12h : Forum des savoir-faire industriels au Minotaure à Vendôme.

Une vingtaine d’entreprises, d’organismes de formation et de partenaires de l’emploi et de l’orientation seront présents sur la matinée. Les publics ciblés sont les scolaires, les jeunes, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap et en reconversion.

Au travers de supports pédagogiques : films, photos, présentations et manipulations de pièces fabriquées par les entreprises, les publics pourront découvrir les entreprises et pourront aussi échanger directement avec les responsables, salariés et apprentis présents.

Jeudi 27 novembre à partir de 18h30 : Soirée-débat «L’industrie : former – accueillir – intégrer» à la salle Condita à Naveil.

Cette soirée réunira les acteurs locaux : entreprises, établissements scolaires et de formation, parents d’élèves, partenaires de l’emploi et de la formation, prescripteurs, conseillers en orientation, apprentis, … autour des questions d’orientation, de parcours de formation ou d’emploi en lien avec l’actualité économique de notre territoire.