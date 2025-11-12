STOP aux arnaques et escroqueries

Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Adopter les bons réflexes pour se protéger, c’est ce que propose l’association UFC Que Choisir accompagnée de partenaires au travers de réunions publiques pour prévenir toutes et tous contre les arnaques et escroqueries qui peuvent arriver à n’importe qui, tant l’habilité des escrocs est sans limite.

Animé par Marie-Thérèse Jubard, cheville ouvrière de l’association UFC Que Choisir, antenne de Vendôme, la dernière réunion publique sur «Comment se protéger face aux arnaques» réunissait un large public de tous les âges. En collaboration avec un gendarme de la Brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette ainsi que de deux avocates du Barreau de Blois, spécialisées dans le droit de la consommation et de France Services, Marie-Thérèse Jubard a présenté une vingtaine de diapositives permettant de faire le point sur les différentes arnaques et de définir les quelques règles simples pour la plupart à adopter pour repousser toutes escroqueries. «Je dis et répète qu’il faut prendre du recul face à un achat, par exemple de panneaux photovoltaïques c’est-à-dire faire faire 3 devis minimum et ne pas se jeter sur celui qui vous démarche» insiste-t-elle.

Reprenant plusieurs exemples de dossiers qui arrivent chaque jour à l’association, l’animatrice détaille plusieurs arnaques à la Carte Bleue ou internet ainsi que les messages sms que l’on a tous reçus. Beaucoup de thèmes abordés lors de cette réunion mais chaque cas est bien-sûr particulier et elle invite les gens à contacter l’association très rapidement dés le début du litige, ne jamais attendre. «Eviter également de prendre les entreprises hors département car nous-mêmes nous avons un rayon d’action limité car en cas de fraude, nous agissons sur le département où réside la société. D’ailleurs, c’est quand même curieux que l’on n’ait beaucoup moins de problèmes avec les entreprises locales» conclut-elle.

UFC Que Choisir – 37 avenue Georges Clémenceau à Vendôme Tél : 02 54 73 91 53 (laisser un message avec vos coordonnées). Permanences de Vendôme et Mondoubleau tous les mercredis de 10h à 17h sur Rdv obligatoire
