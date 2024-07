Challenge en forme d’hommage

La Société Mixte de Tir de Vendôme (SMTV) existe depuis 1883 et est, sûrement, l’un des plus vieux clubs sportifs de la ville. Début juin, une nouvelle compétition a vu le jour sur deux week-ends, le Challenge François Celerin, du nom de l’emblématique président disparu l’année dernière qui avait relancé à la fin des années 1970, avec un groupe de passionnés, le club qui périclitait depuis presque 30 ans.

«Je me souviens de François, en tant qu’entraîneur des hauts niveaux mais il ne manquait jamais de nous donner un conseil lorsqu’il passait nous voir au stand. Il désirait simplement que l’on prenne du plaisir dans notre sport tout en étant exigeant pour notre travail» se souvient Jérôme, licencié à la SMTV, section relevant de l’USV.

Sylvain Debenne, président du club de tir sportif, a travaillé avec son bureau depuis plus de six mois pour la mise en place de ce premier challenge. «Cette première organisation nous permettra d’améliorer le fonctionnement pour les autres éditions, un premier challenge qui sert de repère en somme. Ce qui est sûr, c’est que cette compétition en 10, 20 et 50 mètres se refera et sous le nom de François Célerin, cher à notre cœur, un hommage voté à l’unanimité au sein du bureau et du comité directeur de l’association. Personnellement j’ai connu François lorsque je venais au stand de tir à l’âge de 10 ans, j’en ai 55 aujourd’hui. C’est lui également, entre autres, qui a entraîné Thomas, mon fils qui a terminé plusieurs fois champion de France et du monde d’arbalète» explique le président.

François Célerin ne s’est pas arrêté à la présidence du club qu’il a tenue près de 40 ans mais avait également des responsabilités au niveau régional. Il fût même président de l’USV-Union d’Associations et président d’honneur de l’association. Tous reconnaissent en lui, le meneur d’hommes dans la simplicité et la justesse de ses appréciations, dans la transmission de valeurs et dans l’exigence du travail accompli. Ce nouveau challenge à son nom se devait d’honorer sa mémoire et son engagement sans faille pour le club vendômois.