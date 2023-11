Open National de Billard à Morée

La commune de Morée sera à l’honneur le week-end des 18 et 19 novembre au complexe sportif pour accueillir l’open national AFEBAS (Association Française des Exploitants de Billard Anglais Superleague) de billard blackball.

L’un des dix événements majeurs du billard anglais en France est organisé par l’association BCN (Billard Club Naveillois). Les compétitions se dérouleront sur 36 tables de billard, accueillant environ 350 joueurs et joueuses venant de toute la France.

Le samedi, dès 9h, commencera l’open national ; en début d’après-midi ce sera au tour de l’open féminin de débuter, puis l’open espoir lui succédera. À 11h, débutera le Grand Prix, événement regroupant les 20 meilleurs joueurs de l’AFEBAS. Il se déroulera sur 4 tables de billard spécifiques à ce tournoi qui seront mises en place face aux tribunes.

Enfin le dimanche, se dérouleront les 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ épreuves de championnat N1 (National 1) et Elite, le plus haut niveau en AFEBAS. A 12h, les finales individuelles des compétitions de la veille auront lieu, suivies de la remise des prix et des mots de remerciements.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous pour venir découvrir une activité en pleine expansion. Il sera également possible de se restaurer et se rafraichir sur place avec la venue d’un Food Truck et la présence d’un bar.

Thomas PILLEFER

Président de l’association BCN