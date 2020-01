BALADE dans le Vendômois

L’association BALADE a eu 25 ans en novembre. Lors de l’Assemblée Générale en décembre, l’association a renouvelé son bureau, pour un changement dans la continuité, randonnées pédestres au programme bien sûr, de la ½ journée au séjour d’une semaine en Europe, chaque membre trouvant son rythme de marche.

Pour sa dernière Assemblée Générale, Guy Lamarque, aidé de son bureau, président depuis 2 ans, successeur de Marie-José Habert, a pu exposer toutes les nombreuses activités d’une année. Entre les baladettes, marche à allure normale d’une demi-journée en semaine jusqu’au déplacement bisannuel hors de France, voyage de plusieurs jours à la découverte des chemins et sentiers de la culture d’un pays, en Croatie en juin dernier, chacun y trouve son compte. Un splendide et impressionnant diaporama a été projeté pendant l’assemblée, de jolis clichés, que seuls les randonneurs peuvent photographier, hors des sentiers battus.

L’association BALADE, inscrite à la Fédération Française de Randonnée, propose également une grande manifestation sportive le dernier dimanche d’octobre, «Les Sentiers Vendômois», ouverte à tous les randonneurs pour découvrir la région à travers ses chemins, dix parcours de 6 à 44 km. «Répertoriés dans le calendrier des randonnées édité annuellement par le comité départemental, nous avons une commission spéciale qui se réunit plusieurs fois au cours de l’année pour préparer les circuits de randonnées, détermine les différents points de ravitaillement animés par les bénévoles de l’association, établit également les plans de parcours tout en négociant avec les administrations et les propriétaires des chemins parfois privés. Un gros travail de préparation pour cette manifestation qui accueille jusqu’à 300 inscrits en moyenne» souligne le président.

«En raison de projets personnels chronophages, je ne peux plus assurer la présidence de BALADE et ne serais pas non plus dans le bureau» disait à regret en fin d’assemblée, Guy Lamarque. Appelant les membres qui avaient souhaité lui succéder, le vote s’est fait par bulletins secrets et désignant les 5 membres du nouveau bureau. Ainsi Michel Paris succédera à Guy Lamarque, Alain Templier trésorier depuis 24 ans a de nouveau retrouvé sa place avec comme adjoint Gérard Bisson, Marie Françoise Toquet le poste de secrétaire aidée par Annie Chonet en tant qu’adjointe. «On ne changera rien à ce qui fonctionne bien. Nos baladettes comme «Les Sentiers Vendômois» resteront en place, avec peut-être un changement de date pour ce dernier. Nous sommes nouvellement élus mais l’on sait d’ores et déjà que l’on a un maximum de bénévoles avec nous et c’est un peu pour cela que nous nous sommes engagés. Sans eux pour nous aider, nous aurions refusé» conclut le nouveau président Michel Paris.

Association BALADE-Office de Tourisme

47 rue Poterie à Vendôme / balade.vendome@gmail.com / site internet www.balade.vendome.fr

Alexandre Fleury