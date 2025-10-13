Fonds vert fait son bilan

En 2024, le Fonds Vert a continué d’impulser une forte dynamique dans les territoires de la Région Centre-Val de Loire. Ce dispositif de soutien de l’État finance des projets concrets en faveur de la transition écologique, de l’adaptation au changement climatique et de l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, 417 projets, dont 77 pour le Loir-et-Cher, ont été soutenus l’année dernière pour un montant de 59,5 millions € (7,49 M€ pour le département) pour 356 millions d’investissement engagés sur le territoire. Le Fonds Vert permet de financer une grande variété de projets comme la rénovation énergétique des bâtiments publics, d’entretenir des établissements scolaires ou de lutter dans les villes et villages contre les îlots de chaleur en naturalisant les lieux nécessaires.