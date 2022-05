Les trois mousquetaires de la réparation

Ludo, Flo et Daniel sont à la tête de Station41aircooled à Montoire. Les vans et les Coccinelle de Volkswagen n’ont pas de secrets pour eux. Restauration, carrosserie, mécanique, relooking, peinture, aménagements, réparations… leurs mains d’or font des miracles. Naturellement, ils seront présents au Meeting VW de Thoré, les 25 et 26 juin.

Leur territoire de chasse : les vieilles et belles mécaniques d’antan. Leurs clients affluent de la France entière, voire d’au-delà des frontières, pour bénéficier de leur expertise. Mieux encore, de leurs précieux conseils en amont d’un achat, le client peut prendre attache avec l’atelier qui leur prodiguera toutes les informations pour s’éviter la galère d’un investissement hasardeux ou d’une impossible restauration. Devis à l’appui, lequel peut osciller de 15000 à 40000 euros en moyenne et en fonction des travaux à prévoir pour faire revivre la bête. Qui plus est, ils sont les seuls sur le territoire national à fabriquer les toits tissus des combis d’époque. Pour ce faire, ils s’appuient sur le savoir-faire d’une couturière montoirienne : l’Atelier d’Aurore.

Nom de Zeus Marty !

Ludovic vient de la mécanique moto, après une solide formation en carrosserie peinture. Florent déboule de chez Thalès, où il œuvrait en qualité de frigoriste, il est président de l’association qui gère le meeting de Thoré (lire l’article ci-dessous) Daniel, pour sa part, était charpentier. C’est la passion qui a réuni les trois gaillards au sein de l’atelier de mécanique. La qualité de leur travail, le cœur à l’ouvrage, le bon esprit qu’ils dispensent et le bouche-à oreille ont fait le reste. L’atelier ne désemplit pas et le mot d’ordre est la satisfaction client.

Deux entités distinctes. Sous l’appellation Station41aircooled, l’entreprise intègre la Van Factory. La première est en charge de la mécanique et de la carrosserie sous la supervision de Ludovic, la seconde est dédiée à l’aménagement des vans, sous la houlette de Florent et Daniel. Et l’atelier, fort de sa notoriété, croule sous les commandes qui convergent vers le Loir-et-Cher. Une équipe de passionnés qui, par le biais de la location, et même si ce n’est pas leur cœur de métier, offre aux nostalgiques des seventies la possibilité d’un retour dans le temps. Nom de Zeus, Marty ! A consommer sans modération.

JM.

Station41aircooled: 3, impasse Balzac 41800 Montoire-sur-le-Loir.

Plus d’infos : contact.vanfactory@gmail.com/station41aircooled@orange.fr

Jean Remoué