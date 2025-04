Équilibrer votre compagnon

Technique manuelle de soin d’origine japonaise, le shiatsu commence à être bien connu par les Occidentaux et plus particulièrement dans le Vendômois. De nombreux adeptes se font accompagner pour des problématiques énergétiques d’ordre physique, mais également émotionnel. Aujourd’hui, Lisa Debock propose spécifiquement depuis un an tous les bienfaits du shiatsu pour les animaux de compagnie, chiens, chevaux et chats.

Même si on pourrait penser que l’animal a peu de moyens pour dire où il a mal, Lisa Debock sait détecter par son approche et son expérience de propriétaire d’animaux de compagnie, le langage et les signes de votre animal. «Il va même parler parfois plus que l’humain et c’est paradoxal. Il va savoir me dire plus fort ou pas assez en me montrant par des signes, contraction du visage, des yeux ou un mouvement de tête, la zone où l’on peut faire pression. Le chat, c’est plus délicat car si ce n’est pas ce qu’il désire, il part et vous ne le rattraperez pas» détaille Lisa Debock.

La technique du shiatsu animalier est la même que pour l’humain, seule change la pratique car le corps n’est évidemment pas le même. «Je ne transmets pas d’énergie à l’animal mais j’harmonise celle-ci afin qu’elle circule parfaitement dans le corps et dans le bon sens, une technique de bien-être». Lisa Debock connaît bien leur comportement en période de soins. Partenaire de la SPA de Morée pour des séances à destination des animaux du refuge, elle intervient également sur des animaux en complément par exemple des ostéopathes animaliers ou des dentistes animaliers qui lui font appel. Arthrose, emphysème, dysplasie de la hanche, le shiatsu peut avoir des bienfaits physiques mais psychiques également pour des baisses de forme ou l’anxiété de certains animaux de compagnie. Un meilleur confort de vie pour votre animal préféré.