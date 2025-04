Venez fêter Pâques à Meslay

Au menu du château de Meslay : chasse aux œufs et restauration de la toiture ! La saison s’ouvre à Meslay par une chasse aux œufs qui promet d’être mémorable avec des surprises pour les enfants et… les adultes ! Mais le printemps verra aussi à Meslay le début des travaux de restauration de l’ensemble de la toiture du château qui fait l’objet d’une collecte de fonds.

La chasse aux œufs est devenue un passage traditionnel obligé du début de saison et l’association culturelle des amis de Meslay tient à renouveler l’opération tant elle a eu du succès pour ses deux premières éditions. Ainsi petits et grands, vous avez rendez-vous à Meslay le week-end de Pâques pour une grande chasse aux œufs dans les jardins et sur la terrasse du château de Meslay les 20 et 21 avril : ateliers créatifs, stand photo avec déguisement de prince et princesse, lectures de contes, et bien sûr le grand goûter. Les joyeuses chasses aux œufs auront lieu avec des départs à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

La grande nouveauté cette année c’est l’accès à la chasse aux œufs pour les grands et les adultes pour qui une chasse au trésor est proposée afin de retrouver «le trésor perdu de Jean François de la Porte» dans les dépendances du château.

Venez tous vous amuser et profiter de ces moments magiques où tous petits et grands se retrouvent pour jouer. Chocolats à la clé !

Tarifs : adultes 6€, enfants 4€. Résa conseillée : www.chateaudemeslay.com

Nous vous rappelons aussi que le château de Meslay a besoin de vous. En effet, refaire la toiture du château nécessite des montants importants et qui font l’objet d’une collecte en partenariat avec la Demeure Historique. Vous pouvez avoir accès à la présentation de l’opération en consultant la page de la collecte sur le site de la demeure historique (don). Vous pourrez ainsi bénéficier des avantages fiscaux classiques (réduction d’impôts sur le revenu de 66% pour les particuliers, et 60 % pour les entreprises), ainsi que des contreparties. Lien de la collecte : Château de Meslay – La Demeure Historique