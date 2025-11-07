Plan de viabilité hivernale pour le Loir-et-Cher

À partir du 12 novembre et jusqu’au 9 mars 2026, près d’une cinquantaine d’agents du Conseil départemental sur les 200 qui travaillent à la sécurité des routes assureront une astreinte permanente afin de surveiller, saler, déneiger et sécuriser le réseau dense des routes départementales. Ainsi, le dispositif en Loir-et-Cher s’appuie sur 17 saleuses pré-positionnées au sein de 10 centres d’intervention répartis sur 3 divisions «routes», Nord, Centre et Sud avec un stock de 3 500 tonnes de sel. L’objectif est d’assurer des conditions de circulation sécurisées aux usagers en cas de présence de verglas sur la chaussée ou suite à des chutes de neige.

Pendant cette période hivernale, un point précis météo est fait tous les soirs à 16h avec l’anticipation des renforts d’astreinte avant 9h le matin pour la nuit suivante si besoin avec une cellule de crise afin d’assurer la coordination des interventions. Des routes prioritaires d’abord qui concernent les axes structurants à enjeux économiques et sociaux puis le réseau qui permet un désenclavement de chaque bourg et enfin le reste des routes départementales. Un traitement des routes préventif et curatif est également assuré suivant les bulletins météorologiques.