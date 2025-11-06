Après ses premières représentations à Bessé-sur-Braye et Pezou, la Compagnie du Double Jeu poursuit son chemin théâtral et vous propose un vaudeville pétillant, riche en quiproquos et rebondissements : «Mariage et châtiment» de David Pharao.

Synopsis de la pièce : Edouard, architecte établi, s’apprête à se rendre au mariage de Fred, son meilleur ami. Mais un imprévu de dernière minute l’empêche d’y assister.

Et pour se justifier, il invente le pire, le dernier des mensonges.

Une situation qui l’amènera dans une cascade de manœuvres improbables pour rétablir la vérité. Aggravant sa chute, et celle de tout son entourage.

Dates des représentations de «Mariage et châtiment» : 8€/ pers. et gratuit -14 ans