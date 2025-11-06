Sorties et loisirsSpectacles

cie double jeu novembre 2

Après ses premières représentations à Bessé-sur-Braye et Pezou, la Compagnie du Double Jeu poursuit son chemin théâtral et vous propose un vaudeville pétillant, riche en quiproquos et rebondissements : «Mariage et châtiment» de David Pharao.

Synopsis de la pièce : Edouard, architecte établi, s’apprête à se rendre au mariage de Fred, son meilleur ami. Mais un imprévu de dernière minute l’empêche d’y assister.

Et pour se justifier, il invente le pire, le dernier des mensonges.

cie double jeu novembre 1Une situation qui l’amènera dans une cascade de manœuvres improbables pour rétablir la vérité. Aggravant sa chute, et celle de tout son entourage.

Dates des représentations de «Mariage et châtiment» : 8€/ pers. et gratuit -14 ans

  • A Montoire (salle des fêtes), Samedi 8 novembre à 20h30, Dimanche 9 novembre à 15h,Mardi 11 novembre à 15h
  • A Vendôme (Le Minotaure), Dimanche 16 novembre à 15h
  • A Courdemanche (Foyer rural), Samedi 6 décembre à 20h30
  • À Château-Renault (La Tannerie), Samedi 13 décembre à 20h30, Dimanche 14 décembre à 15h
  • À Montoire (salle des fêtes), Samedi 10 janvier à 20h30, Dimanche 11 janvier à 15h
Rens. : ciedudoublejeu@gmail.com
Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

