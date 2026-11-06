Un cas concret de mauvaise taille de conifère

Ce cliché permettra de mieux comprendre le mauvais geste exécuté par ce jardinier. A première vue, nous comprenons que ce Pinus nain, planté dans un espace réduit , débordait sur l’allée : Une taille s’imposait pour libérer le passage.

Une coupe de ce genre sur un conifère empêchera la repousse. Il est crucial de ne pas couper au delà du bois sans aiguilles. Aucun bourgeon n’ apparaîtra car les résineux ont une capacité rare à produire de nouvelles pousses. En réduisant une longueur de branche, gardez 5cm avec des aiguilles. Il y aura de la photosynthèse. Cela suffira.

Vous éviterez la taille en période de grosses chaleurs, de gel éventuel. Un arrosage est bénéfique dès que les températures s’ élèvent début avril à mi octobre maintenant. Affutez, désinfectez vos lames à l’alcool à brûler.

Si la personne avait eu connaissance du volume de croissance de ce pin, elle aurait choisi un autre genre. Autre solution, élargir la bordure si le passage le permet. Les beaux pavés en grès pourraient être avantageusement mis en valeur.

Lorsqu’on réduit la masse végétale, l’ensemble est taillé régulièrement. Les coupes discrètes sont presque invisibles: c’est l’art de tailler à la Japonaise, une jeune pousse cache la coupe. Essayez, vous l’adopterez ensuite. La taille est une passion demandant de l’observation tout en se projetant sur la croissance des années à venir.

Ce feuillage précieux peut servir en art floral en période automnale et hivernale. C’est un plaisir, il y a des trésors au jardin pour agrémenter nos intérieurs.Un récipient, un pain d'”oasis”, un sécateur et une bonne dose de créativité vous rendront heureux.

Jean François BRETON