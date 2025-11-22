Noël se prépare à La Ville-aux-Clercs

La municipalité est heureuse d’annoncer le Marché de Noël, organisé par l’association Les Agités du Clocher, samedi 29 novembre 2025 au gymnase communal.

Cet événement, désormais incontournable, marquera le lancement des festivités de fin d’année dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Artisans, producteurs locaux et créateurs vous accueilleront tout au long de la journée pour vous faire découvrir leurs produits, décorations et gourmandises de saison. Les enfants pourront profiter d’animations variées et d’une visite très attendue du Père Noël !

Ce rendez-vous festif illustre le dynamisme et la vitalité de La Ville-aux-Clercs. La récente réouverture du restaurant Le Manoir de la Forêt redonne vie à une adresse emblématique, tandis que la création du complexe hôtelier haut de gamme Repère Sauvage confirme l’attractivité touristique de notre territoire.

La municipalité tient à remercier chaleureusement l’association organisatrice, les bénévoles, les exposants et tous ceux qui participent à la réussite de cet événement. Ensemble, continuons à faire de La Ville-aux-Clercs une commune accueillante, festive et résolument tournée vers l’avenir. Rendez-vous le 29 novembre 2025 pour partager la magie de Noël !