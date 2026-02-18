Économie et sociétéAssociations

UNC et FNACA réunis

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 41 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
unc 1 1

Ce 14 janvier, à l’initiative des deux présidents, l’Union Nationale des Combattants (UNC) de Vendôme et la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (FNACA) de Vendôme partageaient en ce début d’année, ensemble, une galette des rois.

Cette réunion, qui pourrait paraître banale, ne l’est pas, car la discorde entre ces deux associations existe depuis plus de 60 ans au niveau national, avec comme résultat deux dates anniversaire, l’une le 19 mars pour la FNACA, l’autre pour l’UNC le 5 décembre, pour fêter la fin de la guerre d’Algérie. « Une journée que j’attendais depuis des années. Merci à nos deux présidents, Michel Bernard de la FNACA et à Didier Buisson de l’UNC, qui avaient le même but que moi, nous retrouver tous ensemble. Nous avons tous combattu contre notre volonté et avons tous été envoyés d’office vers l’Algérie. Aujourd’hui, nous voulons démontrer notre intelligence et notre humanisme de paix et de bonne camaraderie », détaillait dans son discours d’accueil Hervé Maurice de l’UNC.

En plus de la galette, cet après-midi de retrouvailles a été bercé par les chansons souvenirs de Pierre Lubineau et de son épouse, pour le plus grand bonheur des participants. En se quittant, tous désiraient déjà pouvoir revivre ces manifestations communes dans l’avenir. Ne dit-on pas que l’union fait la force ?

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 41 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

affiche forum job dete 1 1

Forum jobs d’été et alternance

il y a 2 heures
kiosque ayu bois de loratoire 1 1

Kiosque inauguré

il y a 1 jour
cria 1 1

C’est où qu’il faut cliquer ?

il y a 2 jours
octobre 24 51

Mieux informer, mieux protéger

il y a 4 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page