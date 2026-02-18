UNC et FNACA réunis

Ce 14 janvier, à l’initiative des deux présidents, l’Union Nationale des Combattants (UNC) de Vendôme et la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (FNACA) de Vendôme partageaient en ce début d’année, ensemble, une galette des rois.

Cette réunion, qui pourrait paraître banale, ne l’est pas, car la discorde entre ces deux associations existe depuis plus de 60 ans au niveau national, avec comme résultat deux dates anniversaire, l’une le 19 mars pour la FNACA, l’autre pour l’UNC le 5 décembre, pour fêter la fin de la guerre d’Algérie. « Une journée que j’attendais depuis des années. Merci à nos deux présidents, Michel Bernard de la FNACA et à Didier Buisson de l’UNC, qui avaient le même but que moi, nous retrouver tous ensemble. Nous avons tous combattu contre notre volonté et avons tous été envoyés d’office vers l’Algérie. Aujourd’hui, nous voulons démontrer notre intelligence et notre humanisme de paix et de bonne camaraderie », détaillait dans son discours d’accueil Hervé Maurice de l’UNC.

En plus de la galette, cet après-midi de retrouvailles a été bercé par les chansons souvenirs de Pierre Lubineau et de son épouse, pour le plus grand bonheur des participants. En se quittant, tous désiraient déjà pouvoir revivre ces manifestations communes dans l’avenir. Ne dit-on pas que l’union fait la force ?