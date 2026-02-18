Économie et sociétéAnimations et salons

La Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois organisera une nouvelle édition du Forum jobs d’été et alternance samedi 7 mars de 10h à 17h au Minotaure à Vendôme.

Le forum consacré initialement aux emplois saisonniers a été étendu en 2024 aux propositions d’alternance, et accueillera pour la première fois la manifestation « Trouve ton plan A » visant à promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes de 14 ans et plus.

affiche forum job dete 2 1 Il apportera également, comme les autres années, des informations sur le BAFA, le baby-sitting, la mobilité européenne ou les chantiers citoyens, et sera donc à nouveau un temps fort pour l’information et l’accompagnement des jeunes. Il sera couplé cette année avec les portes ouvertes des lycées de Vendôme.
Territoires Vendômois et la ville de Vendôme présenteront leurs offres d’emploi durant cette journée et seront comme chaque année accompagnés par plusieurs entreprises d’importance du territoire et par les agences d’intérim à la recherche de nouvelles candidatures.

Près de 1000 offres d’emploi sont proposées durant le forum et entre 800 et 1000 jeunes participent chaque année à la manifestation organisée en partenariat avec la Mission Locale du Vendômois, France travail, Infos Jeunes Loir-et-Cher, la DDETSPP et la chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Forum Jobs d’été et alternance, samedi 7 mars de 10h à 17h au Minotaure à Vendôme – Entrée libre
