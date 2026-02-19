«Coeur de braco»

Un one-woman-show pétillant, directement inspiré d’histoires vraies de braconniers et de gardes-chasse de la Sologne, de et avec Véronique Blot, proposé par l’association L’Arentèle dimanche 8 mars à la salle des fêtes de Montoire-sur-le-Loir.

«Bernadette, elle est très chouette. Derrière ses apparences de femme ordinaire, se cache une braconnière intrépide. Oui, Bernadette est née en Sologne, pays de forêt et de grandes propriétés clôturées alors, naturellement, elle braconne et qu’est-ce que ça lui plaît ! Sa vie est bien remplie, de jour comme de nuit. Et comme elle aime aussi bien s’amuser, son entourage n’est pas en reste. Par sa fantaisie, elle nous emmène dans un univers joyeux et plein d’émotion au coeur de la Sologne.

Comme déjà plus de 16 000 spectateurs, suivez la Bernadette haute en couleur, dans ses aventures : dans sa cuisine ou derrière un sanglier, à moins que ça ne soit devant le garde-chasse. Vous allez l’adorer ! Une bouffée de bonne humeur pour tous.»