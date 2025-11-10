Sports

Championnat du monde des vétérans en judo

eric jouanneau 1
Eric Jouanneau au centre entouré des participants lors de la séance d’octobre rose

Eric Jouanneau, originaire de Vendôme, licencié à ses 11 ans en 1981 à l’USV Judo, salarié actuellement au club, participera à ses premiers championnats du Monde vétérans mercredi 5 novembre à Paris.

Déjà champion de France vétéran en 2024 et vice-champion de France cette année, Eric Jouanneau connaît bien la compétition. Rencontré sur le tatami lors de la soirée initiation consacrée à Octobre Rose que le club organisait, il a pu nous présenter les différentes facettes de ces championnats du monde à venir. Sa participation est due principalement à son organisation en France. En effet, l’année dernière, cette compétition amateur s’était déroulée à Las Vegas, ce qui n’est pas toujours simple d’y participer, question de temps et de budget.

Pour être sélectionné à ces championnats mondiaux, il faut concourir au moins deux tournois labellisés dans l’année et être classé dans les huit premiers. «Dans ma catégorie, 55 ans et moins de 66kg, nous serons 38, une grosse catégorie avec 12 français. J’avais perdu un peu de muscle, il a fallu que je retourne à la salle de musculation mais mentalement et physiquement je suis prêt» assure-t-il. La difficulté finalement des entrainements au judo, souligne-t-il, c’est de trouver un partenaire qui fait quasiment votre poids et que cette même personne soit compétiteur. Pour ces championnats, on attend plus de 2 500 judokas de 68 nations sur 6 continents avec 63 catégories pour les hommes et 53 pour les femmes. Eric Jouanneau sera l’un de ceux-là. Rendez-vous le 5 au soir pour son classement !

 

