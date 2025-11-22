«Drôles de fripouilles»
Pour cette saison 2025, la Compagnie de Momarand d’Ouzouer-le-Marché vous invite à rencontrer de… «Drôles de fripouilles», une comédie de John Chapman.
La pièce : Trois bookmakers douteux, plus bêtes que méchants, Alfred Rondin, Gus Simplet et Barnabé Ba-ratin, projettent de truquer une course de chevaux. Ils séjournent dans une auberge de campagne proche de l’hippodrome, tenue par le Colonel Badinet et sa femme, qui débutent dans le métier et dont ils sont les premiers clients. Ajoutez à cela un escalier gagné par la pourriture, un panneau secret, une femme de chambre qui a des vapeurs, une histoire d’amour…
Autant d’ingrédients pour une comédie déjantée pleine de rebondissements et de joyeuses absurdités !
Représentations à Ouzouer-le-Marché à la salle Marcel Brisset
- Samedi 29 novembre à 20h45
- Dimanche 30 novembre à 14h45
- Samedi 6 décembre à 20h45
- Dimanche 7 décembre à 14h45
- Vendredi 12 décembre à 20h45
- Samedi 13 décembre à 20h45
- Dimanche 14 décembre à 14h45