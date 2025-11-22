Pour cette saison 2025, la Compagnie de Momarand d’Ouzouer-le-Marché vous invite à rencontrer de… «Drôles de fripouilles», une comédie de John Chapman.

La pièce : Trois bookmakers douteux, plus bêtes que méchants, Alfred Rondin, Gus Simplet et Barnabé Ba-ratin, projettent de truquer une course de chevaux. Ils séjournent dans une auberge de campagne proche de l’hippodrome, tenue par le Colonel Badinet et sa femme, qui débutent dans le métier et dont ils sont les premiers clients. Ajoutez à cela un escalier gagné par la pourriture, un panneau secret, une femme de chambre qui a des vapeurs, une histoire d’amour…

Autant d’ingrédients pour une comédie déjantée pleine de rebondissements et de joyeuses absurdités !

Représentations à Ouzouer-le-Marché à la salle Marcel Brisset

Samedi 29 novembre à 20h45

Dimanche 30 novembre à 14h45

Samedi 6 décembre à 20h45

Dimanche 7 décembre à 14h45

Vendredi 12 décembre à 20h45

Samedi 13 décembre à 20h45

Dimanche 14 décembre à 14h45