Boxe, Forme et Bien-être

Après le spectacle au Minotaure du 11 octobre où l’USV Boxe et son président fondateur fêtaient les 50 ans du club avec un grand nombre de licenciés, d’élus et de spectateurs, le club tenait son assemblée générale pour présenter le bilan de la saison 2024-2025.

Chose peu commune pour une assemblée générale, un pot d’accueil offert par l’USV Boxe permettait à chaque licencié et invité d’arriver pour assister à cette réunion. Robert Guettier, président de l’USV Boxe avait pris le parti de commencer son assemblée annuelle par la fin, le pot de l’amitié puis les récompenses et diplômes obtenus au tout début. Ainsi Brigitte Richomme a été citée et remerciée, vice-présidente du Comité de boxe du Loir-et-Cher bientôt médaillée en janvier 2026 de bronze de la Jeunesse et des Sports pour ses 25 ans au service du club pour animer le handi-boxe tous les vendredis et lors des nombreux déplacements tout au long de l’année. Puis vient le tour des différents diplômés de l’année 2024-2025, soit Claude Guettier pour le Yin-Yoga ainsi que Thomas Noret et Dieuviel Anzagousseue pour leur diplôme fédéral.

La particularité du club de Vendôme, c’est son affiliation à deux fédérations : la Fédération Française de Boxe avec 214 licenciés et celle dite Léo Lagrange pour sa structure Forme et Bien-être qui réunit 260 membres. «Quatre activités de boxe, boxe amateur, handisport, boxe de loisir et école de boxe. Quant à l’autre section, elle propose tout au long de l’année onze activités comme le yoga, le stretching, le pilate ou le renforcement. Sans limitation dans le choix d’activités et du nombre de séances, les licenciés Forme et Bien-être n’ont que l’embarras du choix» poursuit le président.

Saluant le travail indispensable de tous les encadrants, Robert Guettier laisse la parole pour le rapport d’activité à Rodrigue Eyatta, arrivé au club à l’âge de 10 ans, salarié actuellement du club et pièce maîtresse dans les nombreuses manifestations autour de la boxe. Regrettant mais comprenant ses choix, le président a souligné le départ de Mahmoud qui, habitant dorénavant à Orléans, développe son activité en proposant ses services et sa grande compétence autour du handicap aux clubs de boxe de l’Orléanais.

Tous les ans, l’USV Boxe, grâce au travail acharné de Paco Monnet, organise une bourse aux livres qui cette année, pour sa 20e édition, se tiendra les 8 et 9 novembre au marché couvert de Vendôme. Rappelant les différentes activités extérieures que Forme et Bien-être réalise tout au long de l’année comme des marches méditatives, un séjour de ski-yoga ou la semaine sur les chemins de Saint Jacques-de-Compostelle, Robert Guettier conclut l’assemblée générale en annonçant l’organisation comme l’année dernière du championnat départemental de boxe éducative à Vendôme.