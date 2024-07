Un week-end country

Début Juin, au plan d’eau de Villiers-sur-Loir, la 3ᵉ édition du festival Happy Country Day 41/72 s’est déroulée pour le plus grand bonheur des amateurs d’ambiance country. Sous un soleil clément, le festival a accueilli de nombreux danseurs de country et des visiteurs curieux. Plusieurs exposants du monde de la country, producteurs locaux et une exposition de voitures et motos américaines ont également fait partie de la fête. Danses communes des trois associations organisatrices ainsi que les ateliers d’initiation de danse de Chrystel Durand ont donné à ces deux jours de festivité une ambiance conviviale et chaleureuse ainsi que les concerts du samedi soir et du dimanche après-midi. Rendez-vous maintenant en 2026 pour une 4ᵉ édition qui se prépare.